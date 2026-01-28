قفزت 779%.. كيف تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال 4 سنوات بشكل غير مسبوق؟

حققت أسعار الذهب في السوق المحلي قفزات غير مسبوقة خلال السنوات الأربعة الأخيرة، بدعم قفزات الأسعار بالسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية العالمية وتحرير سعر الصرف في مصر على 4 مرات خلال هذه الفترة.

وبحسب الأرقام التي حلالها مصراوي، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر بنحو 779% خلال 4 سنوات من 801 جنيه في 1 يناير 2022 إلى 7040 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم، محققًا مكاسب منقطعة النظير بنحو 6239 جنيهًا للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، صعد سعر الذهب من 1829 دولارًا للأوقية إلى نحو 5247 دولارًا، محققًا مكاسب قدرها 3418 دولارًا للأونصة خلال نفس الفترة، بنسبة زيادة 186.8%.

وفارق مستوى النمو في سعر الذهب بين العالمي والمحلي يعكس حجم التأثير الواضح لتراجع الجنيه مقابل الدولار على أسعار الذهب في السوق المحلية.

كانت مصر عادت إلى تحرير سعر الصرف بشكل جزئي في مارس 2022 للخروج من أزمة فجوة النقد الأجنبي حيث قفز الدولار من 15.75 جنيه إلى قرابة 19 جنيها ثم صعد تدريجيا حتى وصل خلال 2023 إلى 30.94 جنيه لكل دولار.

وجاء ذلك قبل أن يعلن المركزي الموجة الرابعة بتحرير سعر الصرف بشكل كامل في مارس 2024 ليقفز الدولار إلى مستوى 47.1 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم.

أسعار الذهب في السوق المحلي

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 534 جنيهًا في يناير 2022، وارتفع إلى 4693 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم، بزيادة قدرها 4159 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 687 جنيهًا في بداية 2022، ثم صعد إلى 6034 جنيهًا اليوم، محققًا زيادة بلغت 5347 جنيهًا للجرام

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 801 جنيه في يناير 2022 إلى 7040 جنيهًا بمنتصف التعاملات، بزيادة قدرها 6239 جنيهًا للجرام.

كما قفز سعر جرام الذهب عيار 24 من 915 جنيهًا إلى 8045 جنيهًا للجرام خلال الفترة نفسها، بزيادة بلغت 7130 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب من 6360 جنيهًا في يناير 2022 إلى 56320 جنيهًا اليوم، محققًا زيادة قدرها 49960 جنيهًا.

الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر أونصة الذهب من 1829 دولارًا في بداية 2022 إلى نحو 5247 دولارًا بمنتصف تعاملات اليوم، بزيادة قدرها 3418 دولارًا للأونصة.

