1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل

كشفت شركة "جاكوب آند كو" العالمية المتخصصة في صناعة الساعات الفاخرة عن إصدار استثنائي جديد، استوحت تصميمه من محمية فانتارا للحياة البرية، التي يشرف على إدارتها أنانت أمباني، الابن الأصغر لرجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا.

الساعة الجديدة أثارت جدلا واسعا بسبب تصميمها اللافت وقيمتها الباهظة التي تصل إلى نحو 1.5 مليون دولار، وفقا لموقع "dailynews".

تصميم فني لـ أنانت أمباني

تتميز الساعة بتمثال مرسوم يدويا لأنانت أمباني، يتوسط واجهة الساعة في مشهد غير مألوف بعالم الساعات الفاخرة، ورغم أن الشركة لم تعلن رسميا عن سعرها، إن منصة "Watchopea" المتخصصة في الساعات قدرت قيمتها بنحو 1.5 مليون دولار.

رموز الحياة البرية

يحمل التصميم طابعا رمزيا مستوحى من عالم الحياة البرية، حيث تحيط بتمثال أنانت منحوتات دقيقة لأسد ونمر بنغالي، في إشارة إلى الحيوانات المتواجدة في محمية فانتارا.

وأوضحت الشركة المصنعة أن هذه العناصر تعكس مفهومي الرعاية والمسؤولية تجاه الكائنات البرية.

ساعة مرصعة بـ397 حجرا كريما

تضم الساعة 397 حجرا كريما، من بينها الألماس، والياقوت الأخضر، والعقيق، وأحجار ثمينة أخرى، ما يجعلها قطعة فنية نادرة أكثر من كونها مجرد ساعة يد.

وأكد مسؤول تنفيذي في شركة إيثوس واتشز، الشريك التجاري لـJacob & Co في الهند، أن الساعة لم تُطرح للبيع في المتاجر حتى الآن.

فانتارا.. محمية خاصة تحظى باهتمام عالمي

تقع محمية فانتارا على مساحة تمتد إلى 3500 فدان في مدينة جامناجار بولاية جوجارات، بالقرب من أكبر مصفاة نفط في العالم المملوكة لموكيش أمباني.

وتُعرف المحمية بأنها مركز خاص لإنقاذ وإعادة تأهيل الحياة البرية، وتضم أكثر من 2000 نوع من الحيوانات، من بينها الأسود والفيلة والنمور.

افتتاح رسمي واحتفالات عالمية

افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مركز فانتارا رسميا في مارس 2024، كما تحول المركز إلى موقع لإقامة احتفالات ما قبل زفاف أنانت أمباني الفخمة، والتي شهدت حضور عدد كبير من نجوم العالم، من بينهم كيم كارداشيان، وريانا، وبيل جيتس، ومارك زوكربيرج، إضافة إلى رئيسي الوزراء البريطانيين السابقين توني بلير وبوريس جونسون.

وتجسد الساعة الجديدة التقاء الفخامة بالحياة البرية، في عمل فني يعكس رؤية أنانت أمباني وشغفه بالحفاظ على الطبيعة، ويضيف فصلا جديدا إلى عالم الساعات الفاخرة ذات الطابع الرمزي.

