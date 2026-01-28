الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، وسجل عيار 21 ارتفاعًا بنحو 210 جنيهات للجرام، متجاوزًا حاجز 7080 جنيهًا للمرة الأولى، ومسجلًا قمة تاريخية جديدة في الأسواق.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7080 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم، وشملت موجة الصعود باقي الأعيرة؛ حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8091 جنيهًا، وسجل عيار 18 حوالي 6068 جنيهًا للجرام، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4720 جنيهًا.

ويأتي هذا الارتفاع المحلي بالتزامن مع القفزات القياسية التي يشهدها المعدن النفيس عالميًا، بعدما لامست أسعار الأوقية مستوى تاريخيًا جديدًا قرب 5300 دولار، وفقًا لآخر بيانات وكالة بلومبرج.