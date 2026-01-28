إعلان

الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا

كتب : أحمد الخطيب

12:04 م 28/01/2026

أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، وسجل عيار 21 ارتفاعًا بنحو 210 جنيهات للجرام، متجاوزًا حاجز 7080 جنيهًا للمرة الأولى، ومسجلًا قمة تاريخية جديدة في الأسواق.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7080 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم، وشملت موجة الصعود باقي الأعيرة؛ حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8091 جنيهًا، وسجل عيار 18 حوالي 6068 جنيهًا للجرام، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4720 جنيهًا.

ويأتي هذا الارتفاع المحلي بالتزامن مع القفزات القياسية التي يشهدها المعدن النفيس عالميًا، بعدما لامست أسعار الأوقية مستوى تاريخيًا جديدًا قرب 5300 دولار، وفقًا لآخر بيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب

وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع الخدمات للمرضى
وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع الخدمات للمرضى
قبل الإعلان الرسمي.. بتروجيت يودّع صفقة الأهلي الجديدة
قبل الإعلان الرسمي.. بتروجيت يودّع صفقة الأهلي الجديدة
حبس زوجة أب عذبت طفلًا حتى فقد النطق بالفيوم
حبس زوجة أب عذبت طفلًا حتى فقد النطق بالفيوم
ما حكم الشرع في ممرضة تطلع على الموتى وتسيء إليهم؟.. رسالة وعالم أزهري يرد
ما حكم الشرع في ممرضة تطلع على الموتى وتسيء إليهم؟.. رسالة وعالم أزهري يرد
سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون