احترس قبل فوات الآوان.. علامة على الجلد تدل على انسداد الشرايين

قد تشير علامة غير عادية على الجلد إلى انسداد الشرايين،بينما يشير الشكل الشبكي أحيانا إلى تلف الأنسجة أو أعضاء الجسم المهمة.

وبالرغم من شيوع العلامات مثل ألم الصدر، إلا أن يوجد العديد من الأعراض الأخرى التي تكون غامضة وأحيانا تظهر في مناطق غير متوقعة، بما في ذلك الجلد.

ووجود علامة زرقاء أو بنفسجية تشبه الشبكة على الجلد قد يشير إلى انسداد في أحد الشرايين، وفقا لـ "هيلث".

وهذه الظاهرة المعروفة باسم التزرق الشبكي تنجم عن تشنجات الأوعية الدموية أو اضطراب الدورة الدموية بالقرب من سطح الجلد.

ولكن في أغلب الأحيان، هذه الظاهرة تكون غير ضارة وترتبط بمحفزات مختلفة، بما في ذلك درجات الحرارة الباردة أو تناول أدوية معينة.

وقد يرى بعض الأشخاص هذا النمط على بشرتهم عندما يشعرون بالبرد، لكن عندما يشعرون بالدفء تختفي هذه العلامة.

ويمكن أن يكون هذا النمط الشبيه بالشبكة علامة على مرض يسمى متلازمة الانصمام الكوليسترولي والذي يحدث عندما تنسد الشرايين الصغيرة.

ويمكن أن يؤدي الانسداد إلى تلف الأنسجة والأعضاء، لذلك من المهم استشارة الطبيب.

علامات تستدعي الذهاب إلى الطبيب

تغير لون الجلد.

إذا لاحظت تغير لون بشرتك وظهور بقع.

وجود ظهر كتل مؤلمة على الجلد.

القروح.

تشمل العلامات التحذيرية الأخرى لأمراض القلب ما يلي:

ألم الصدر

ألم أو ضعف أو خدر في الساقين أو الذراعين

ضيق التنفس

تسارع أو تباطؤ شديد في ضربات القلب

الشعور بالدوار أو الدوخة أو الإغماء

التعب

تورم الأطراف







