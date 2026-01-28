إعلان

الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا

كتب : أحمد الخطيب

12:50 م 28/01/2026

أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليتصدر عيار 24 المشهد متجاوزًا حاجز 8090 جنيهًا للمرة الأولى، ومسجلًا قمة تاريخية جديدة في الأسواق، وسط موجة صعود جماعية لكافة الأعيرة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8091 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم، بينما لحق به باقي الأعيرة؛ حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا) ليسجل نحو 7080 جنيهًا بزيادة قدرها 210 جنيهات للجرام، وسجل عيار 18 حوالي 6068 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4720 جنيهًا.

ويأتي هذا الارتفاع المحلي بالتزامن مع القفزات القياسية التي يشهدها المعدن النفيس عالميًا، بعدما لامست أسعار الأوقية مستوى تاريخيًا جديدًا قرب 5300 دولار، وفقًا لآخر بيانات وكالة بلومبرج.

