حجز محاكمة المتهمين في قضية منصة FBC للنطق بالحكم 30 مارس

قررت محكمة الجنايات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"منصة FBC الإلكترونية"، المتورطين في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم الاستثمار عبر الإنترنت، للنطق بالحكم في جلسة 30 مارس المقبل.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في البلاغات المقدمة من 537 مواطنًا، والذين أكدوا تعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم عبر منصة وهمية، بإجمالي أكثر من 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا مصريًا، بعد الترويج لاستثمارات مزعومة وتحقيق أرباح خيالية مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت.

وكشفت التحقيقات أن المنصة كانت واجهة لتنظيم عصابي تقوده عناصر أجنبية تولت التخطيط وتنفيذ عمليات الاحتيال، بمشاركة عناصر مصرية قامت بإدارة المنصة على أرض الواقع.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا مجموعات على تطبيقي "واتساب" و"تليجرام" لاستقطاب الضحايا، مستخدمين ادعاءات كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية، فيما أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم صدور أي تراخيص باسم تلك الشركة لمزاولة نشاط استثماري.

واستند أمر الإحالة إلى شهادات أكثر من 350 شاهدًا، إلى جانب أدلة رقمية تضمنت محادثات ومقاطع مرئية ووثائق تثبت امتلاك المتهمين محافظ إلكترونية وهمية بأسماء مزيفة لاستقبال الأموال.

واتخذت النيابة العامة قرارات عاجلة شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بهم، ووقف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة.

وأسفرت جهود الضبط عن القبض على 12 متهمًا من الجنسية المصرية، بالإضافة إلى متهم صيني وآخر ياباني، كما تم ضبط مبالغ مالية تقترب من مليون جنيه، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي، و1135 شريحة هاتف محمول معدة لتفعيل المحافظ الإلكترونية.

وأكدت النيابة العامة في بيانها أهمية توخي الحذر من الدعوات الاستثمارية المضللة عبر الإنترنت، مشددة على أن تلك الكيانات غير المرخصة ليست سوى أدوات للنصب والاحتيال بهدف الاستيلاء على مدخرات المواطنين.