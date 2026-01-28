إعلان

أول رد من مصر بشأن واقعة احتجاز مصريين على متن سفينة في إيران

كتب : مصراوي

04:13 م 28/01/2026 تعديل في 04:24 م

وزارة الخارجية المصرية

وجه الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية بسرعة قيام القطاع القنصلي والمصريين بالخارج بمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المصريين، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لمواطن مصري على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية، ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الوزارة برعاية المصريين بالخارج وضمان أمنهم وسلامتهم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، صرح السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج فى هذا السياق، أنه تم توجيه مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتواصل الفوري مع السلطات الإيرانية حيث تبين تواجد أربعة مواطنين مصريين على متن السفينة (ريم الخليج) بميناء بندر عباس جنوب إيران، والتي تم احتجازُها قبالة سواحل جزيرة "قُشم الإيرانية".

وأشارت الخارجية في بيانها، أنه تم تكليف أحد أعضاء مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتوجه فوراً إلى الميناء المُحتجز به السفينة المذكورة لتقديم المساعدات القنصلية والقانونية اللازمة، والعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

الدكتور بدر عبد العاطى مصر احتجاز بحارة مصريين إيران وزارة الخارجية

