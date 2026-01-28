أسطورة ليفربول يشن هجوما على لجنة التعاقدات بسبب صلاح وفان دايك

واصل جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول السابقة، هجومه على الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز الحالي.

وهاجم جيمي كاراجر، لجنة التعاقدات في ليفربول، بقيادة مايكل إدواردز وريتشارد هيوز، مشيرا إلى أنهم اتخذوا قرارات في الصيف الماضي "انفجرت في وجوههم".

وقال كاراجر في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أثيليتك": "تجديد عقد الثنائي صلاح وفيرجيل فان دايك، لم يأتي بالثمار المرجوة حتى الآن، بالنسبة للصفقات الجديدة فيرتز بدأ يظهر بوادر جيدة لكنه ليس بالمستوى المطلوب بعد، أما صفقة إيزاك فلا يمكنني استيعابها، فلماذا تشتري إيزاك بـ125 مليون جنيه إسترليني مع وجود مهاجم بـ69 مليونا ولاعب رقم 10 مثل فيرتز؟".

وأضاف: "الإدارة فشلت أيضاً في تعويض لويس دياز، واللاعبون الكبار من الموسم الماضي لم يقدموا الأداء المنتظر، لذا فإن القرارات الخمسة الكبرى التي اتخذوها باءت بالفشل".

