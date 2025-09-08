لماذا نشعر بوجود شخص ما بجانبنا في الظلام؟.. اعرف السر

كتبت- شيماء مرسي

قد يكون الشعور بوجود شخص ما بالقرب منك في الظلام يكون ناتجا عن محاولة دماغك استيعاب معلومات متضاربة، وتم تحديد مناطق الدماغ المسؤولة عن هذه الهلوسة.

وكشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ماساريك بالتشيك أن هذا الشعور قد يكون مرتبط بكيفية تفاعل الدماغ مع الإشارات أثناء الجلوس في الظلام، وفقا لـ "newscientist" و"nationalelfservice".

وشارك في الدراسة 126 طالب تم تقسيمهم إلى مجموعتين ووضعهم جميعا داخل غرف مظلمة وتغطية أعينهم وسد آذانهم لمدة 30 دقيقة، بهدف قطع جميع المدخلات الحسية الخارجية.

ووجد الباحثون أن الشعور بوجود شخص ما كان يرتبط بالإحساس بالقلق الداخلي لدى المشاركين.

وأشار الباحثون أنه كلما زاد قلق الشخص زاد إحساسه بوجود أحد بجانبه.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين يمتلكون خيال واسع قد يدركون أفكارهم كشيء ملموس، وهذا الوعي الخارجي يجعلهم يشعرون بوجود شخص غريب بجانبهم.

أما الأشخاص الأقل خيالا فقد يتعاملون مع الأفكار على أنها جزء طبيعي ولا يشعروا بوجود شخص غريب.

وأظهرت الدراسة أن الشعور بوجود شخص في الظلام ليس مرض نفسي أو هلوسة، ولكنه قد يكون استجابة فطرية للدماغ عند مواجهة بيئة غامضة تفتقر إلى المؤشرات الحسية الواضحة.

