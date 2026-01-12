إعلان

"الفيضة الكبرى" تعاود ضرب الإسكندرية.. رياح عاتية وأمطار تغسل الشوارع- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:50 م 12/01/2026
الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تجدد هطول الأمطار الغزيرة على أحياء الإسكندرية، عصر اليوم الاثنين، يصاحبها رياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع نوة الفيضة الكبرى.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية بين 16 للعظمى، و13 للصغرى، وسرعة الرياح 48 كم/ الساعة والرطوبة 71%، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

طوارئ في الصرف الصحي بسبب الطقس السيئ

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ لضمان استمرار السيولة المرورية.

ودفعت شركة الصرف الصحي بنحو 150 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق، وخاصة في المناطق التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي.

نوة الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، بدأت نوة الفيضة الكبرى مبكرًا قبل موعدها إذ من المعتاد أن تبدأ 12 يناير الجاري، وتستمر لمدة 6 أيام وتؤدي إلى اضطراب في حالة البحر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هطول الأمطار الأمطار الغزيرة محافظة الإسكندرية الطقس السيئ

