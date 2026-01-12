إعلان

لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026

كتب : أحمد الجندي

11:48 ص 12/01/2026 تعديل في 12:36 م
كتب- أحمد الجندي:

تنطلق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد 2026 بعد قليل؛ حيث يبدأ المجلس اليوم الإثنين جلسته الإجرائية إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الجديد.

وتُعقد الجلسة الإجرائية برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا، النائبة عبلة الهواري، البالغة من العمر 79 عامًا، والتي تتولى إدارة الجلسة.

وتعاون النائبة عبلة الهواري في إدارة الجلسة كل من النائبة سجى هندي، المولودة في مايو عام 2000، والنائبة سامية الحديدي، المولودة في مارس عام 2000، وهما من حزب حماة وطن.

وتشهد هذه الجلسة سابقة برلمانية لافتة؛ حيث تُدار الجلسة الإجرائية لمجلس النواب لأول مرة في تاريخه بواسطة ثلاث سيدات.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 مجلس النواب 2026 عبلة الهواري

