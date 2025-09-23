10 علامات تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس- لا تهملها

سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطان عدوانية وصعوبة في التشخيص والعلاج، وغالبا ما يصيب الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن.

وفقا لموقع "health "، إليكم أعراض وأسباب سرطان البنكرياس، وطرق العلاج:

أعراض سرطان البنكرياس

ألم في البطن.

فقدان الشهية والوزن.

اليرقان واصفرار الجلد والعينين.

بول داكن وبراز شاحب.

حكة جلدية.

ارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم.

التعب.

الإمساك.

وطفح جلدي.

قرحة المعدة.

اضطرابات هرمونية.

أسباب الإصابة بسرطان البنكرياس

ينشأ سرطان البنكرياس نتيجة طفرات جينية تؤدي إلى نمو غير طبيعي في خلايا البنكرياس، مكونة أوراما تكون حميدة أو خبيثة، من أبرز عوامل الخطر:

التدخين.

السكري.

التهاب البنكرياس المزمن.

عوامل وراثية أقل شيوعا.

وتُصنف الأورام بحسب نوع الخلايا المُصابة، حيث السرطانات الغدية الأكثر شيوعا والأسوأ من حيث التشخيص، مقارنة بالأورام العصبية الصماء الأقل انتشارا.

طرق علاج سرطان البنكرياس

يعتمد العلاج على مدى انتشار المرض، في المراحل المبكرة، يمكن اللجوء إلى الجراحة لاستئصال الورم عبر عمليات معقدة مثل عملية ويبل أو استئصال البنكرياس الكلى.

عند انتشار الورم أو التصاقه بالأوعية الدموية، يُعطى العلاج الكيميائي أولا لتقليص حجم الورم وجعله قابلا للجراحة، أما في الحالات المتقدمة، يعتمد على العلاج الكيميائي لتخفيف الأعراض وتحسين جودة الحياة.

