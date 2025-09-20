5 فوائد مذهلة لتناول مشروب الكمون بالليمون على صحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:

مشروب الكمون بالليمون من الوصفات الطبيعية التي انتشرت في الطب الشعبي وأكدت بعض الدراسات الطبية الحديثة فوائده العديدة لصحة الجسم.

فهذا المزيج يجمع بين خصائص الكمون الهضمية وفوائد الليمون الغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة.

وفيما يلي أبرز فوائده وفق "هيلث لاين".

1- تحسين عملية الهضم

يساعد الكمون على تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة، بينما يعمل الليمون على توازن درجة الحموضة في المعدة، ما يخفف من الانتفاخ والغازات.

2- تعزيز المناعة

الليمون مصدر غني بفيتامين C والكمون يحتوي على مضادات أكسدة قوية، مما يجعلهما معًا درعًا فعالًا لمقاومة العدوى والفيروسات.

3- دعم خسارة الوزن

يساعد هذا المشروب على تعزيز الإحساس بالشبع وتحفيز عملية التمثيل الغذائي، ما يجعله خيارًا مثاليًا ضمن نظام غذائي صحي للتخلص من الوزن الزائد.

4- تنظيم مستويات السكر في الدم

تناول مشروب الكمون بالليمون بانتظام قد يساهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وبالتالي تنظيم مستويات السكر في الدم.

5- إزالة السموم من الجسم

المزيج يعمل كمنقٍ طبيعي، حيث يساعد الكبد والكلى في التخلص من السموم، ويعزز ترطيب الجسم.