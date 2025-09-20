إعلان

لن تتوقع.. 4 فوائد لتناول كوب من عصير الأناناس على جسمك

12:00 م السبت 20 سبتمبر 2025

فوائد الأناناس

كتبت- نرمين ضيف الله:

يُعتبر عصير الأناناس من المشروبات المنعشة التي لا تُقاوم، خاصة في الأجواء الحارة.

لكن إلى جانب مذاقه اللذيذ، فهو يحمل فوائد صحية متعددة، بفضل غناه بالفيتامينات والمعادن والإنزيمات الطبيعية.

إليك أبرز 4 فوائد لتناوله وفق هيلث لاين.

1- يقوي المناعة

الأناناس غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي ترفع كفاءة الجهاز المناعي وتساعد الجسم على مقاومة نزلات البرد والعدوى الموسمية.

2- يحسن الهضم

يحتوي الأناناس على إنزيم طبيعي يُسمى البروميلين، يساعد في تفتيت البروتينات وتسهيل عملية الهضم، مما يقلل من مشاكل الانتفاخ وعسر الهضم.

3- يدعم صحة العظام والمفاصل

بفضل احتوائه على المنغنيز، يساهم عصير الأناناس في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها، كما يساعد البروميلين في تقليل الالتهابات المرتبطة بالمفاصل.

يحافظ على نضارة البشرة

الفيتامينات والمعادن الموجودة في الأناناس، خاصة فيتامين C، تعزز إنتاج الكولاجين، مما يساهم في مرونة الجلد وتأخير ظهور علامات التقدم في السن.

