إعلان

قمرين".. لقطات رومانسية تجمع ليلى أحمد زاهر بزوجها هشام جمال

كتب- مصراوي

05:00 م 12/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    لقطات رومانسية تجمع ليلى أحمد زاهر بزوجها هشام جمال
  • عرض 5 صورة
    لقطات رومانسية تجمع ليلى أحمد زاهر بزوجها هشام جمال
  • عرض 5 صورة
    لقطات رومانسية تجمع ليلى أحمد زاهر بزوجها هشام جمال
  • عرض 5 صورة
    لقطات رومانسية تجمع ليلى أحمد زاهر بزوجها هشام جمال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور جديدة تجمعها بزوجها الفنان هشام جمال.

وظهرت ليلى وهشام في لقطات رومانسية، وحازت الصور على إعجاب الجمهور.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمرين"، "ربنا يسعدكم"، "أجمل ليلى"، "حلوين أوي ما شاء الله"، "قمرات وتحفة"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى أحمد زاهر، كانت مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" الذي عرض العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

وشارك في بطولة المسلسل: خالد أنور، مريم الجندي، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، وفاء صادق، يوسف عثمان.

ليلى أحمد زاهر هشام جمال إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة
أخبار المحافظات

برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة

تعرف على قول النبيّ إذا عصفت الرياح
أخبار

تعرف على قول النبيّ إذا عصفت الرياح
حيثيات حبس "رمضان صبحي": ظن أنه بالمال تُسد النقائص.. ونسي أن رموزا بمؤهل
حوادث وقضايا

حيثيات حبس "رمضان صبحي": ظن أنه بالمال تُسد النقائص.. ونسي أن رموزا بمؤهل
قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا
رياضة محلية

قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا
الجنيه يعزز مكاسبه في نهاية التعاملات ويقفز لمستويات ما قبل تعويم 2024
أخبار البنوك

الجنيه يعزز مكاسبه في نهاية التعاملات ويقفز لمستويات ما قبل تعويم 2024

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)