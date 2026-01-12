نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور جديدة تجمعها بزوجها الفنان هشام جمال.

وظهرت ليلى وهشام في لقطات رومانسية، وحازت الصور على إعجاب الجمهور.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمرين"، "ربنا يسعدكم"، "أجمل ليلى"، "حلوين أوي ما شاء الله"، "قمرات وتحفة"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى أحمد زاهر، كانت مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" الذي عرض العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

وشارك في بطولة المسلسل: خالد أنور، مريم الجندي، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، وفاء صادق، يوسف عثمان.