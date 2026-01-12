"حضوره مطلوب بشدة".. السنغال تتكفل بسفر مشجع الليزر في مواجهة مصر

أول قرار من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك من زد

أعلنت إحدى شركات الطيران السنغالية، مساء اليوم الإثنين، نيتها تقديم إقامة مدفوعة التكاليف بالكامل في المغرب للمشجع السنغالي الشهير محمد ساليو ندياي، المعروف باستخدامه لليزر، وذلك تزامنًا مع استعداد منتخب السنغال لمواجهة منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره السنغالي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وذكرت تقارير صحفية أن محمد ساليو ندياي أصبح خلال الفترة الأخيرة شخصية بارزة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبره عدد كبير من جماهير السنغال "فأل خير" لمنتخب أسود التيرانجا، وهو ما دفع شركة الطيران لمحاولة استضافته ودعمه لحضور مواجهة نصف النهائي أمام مصر.

ويعود ظهور المشجع السنغالي إلى مواجهات منتخب مصر والسنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، حين فاز المنتخب المصري ذهابًا في القاهرة بهدف دون رد، قبل أن يخسر إيابًا في السنغال بنفس النتيجة، لتُحسم بطاقة التأهل بركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح المنتخب السنغالي.

وخلال مباراة الإياب التي أقيمت في السنغال، أثار أحد مشجعي منتخب "أسود التيرانجا" جدلًا واسعًا بعد ظهوره وهو يستخدم أشعة الليزر لتشتيت لاعبي المنتخب المصري، في واقعة لاقت انتقادات كبيرة آنذاك.