مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

0 1
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

0 0
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

"حضوره مطلوب بشدة".. السنغال تتكفل بسفر مشجع الليزر في مواجهة مصر

كتب : محمد خيري

05:21 م 12/01/2026
  عرض 9 صورة
  
    منتخب مصر
  
    مباراة منتخب مصر والسنغال
  
    احتفال لاعبي السنغال بالفوز على مصر 2015
  
    منتخب مصر ضد السنغال 2017
  
    منتخب مصر للشباب السنغال للشباب
  
    ساديو ماني لاعب منتخب السنغال ضد حمدي فتحي لاعب مصر
  
    مصر والسنغال
  
    مصر والسنغال

أعلنت إحدى شركات الطيران السنغالية، مساء اليوم الإثنين، نيتها تقديم إقامة مدفوعة التكاليف بالكامل في المغرب للمشجع السنغالي الشهير محمد ساليو ندياي، المعروف باستخدامه لليزر، وذلك تزامنًا مع استعداد منتخب السنغال لمواجهة منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره السنغالي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وذكرت تقارير صحفية أن محمد ساليو ندياي أصبح خلال الفترة الأخيرة شخصية بارزة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبره عدد كبير من جماهير السنغال "فأل خير" لمنتخب أسود التيرانجا، وهو ما دفع شركة الطيران لمحاولة استضافته ودعمه لحضور مواجهة نصف النهائي أمام مصر.

ويعود ظهور المشجع السنغالي إلى مواجهات منتخب مصر والسنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، حين فاز المنتخب المصري ذهابًا في القاهرة بهدف دون رد، قبل أن يخسر إيابًا في السنغال بنفس النتيجة، لتُحسم بطاقة التأهل بركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح المنتخب السنغالي.

وخلال مباراة الإياب التي أقيمت في السنغال، أثار أحد مشجعي منتخب "أسود التيرانجا" جدلًا واسعًا بعد ظهوره وهو يستخدم أشعة الليزر لتشتيت لاعبي المنتخب المصري، في واقعة لاقت انتقادات كبيرة آنذاك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مصر والسنغال مباراة مصر والسنغال مشجع الليزر القنوات الناقلة منتخب السنغال

