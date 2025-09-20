السكر الخفي.. 7 علامات اولية تحذرك قبل فوات الأوان

كتبت- أسماء مرسي:

مرض السكري يُعرف بـ "القاتل الصامت" لأنه يتطور تدريجيا دون أن تظهر أعراض واضحة في البداية، ما يجعله خطرا كبيرا على الصحة إذا لم يتم اكتشافه مبكرا.

في هذا الصدد، إليكم أبرز العلامات الأولية التي تشير إلى الإصابة بمرض السكري، وفقا لموقع "health".

كثرة التبول

من أهم أعراض مرض السكري كثرة التبول، وذلك لأن كليتيك تحاولان التخلص من السكر الزائد في الجسم عن طريق البول.

الجوع والتعب

يشعر المصاب بتعب أو جوع أكثر من المعتاد عند تشخيص إصابتك بالسكري، ويحدث هذا لأن الجسم لا يستطيع إنتاج الجلوكوز بسبب مقاومة الأنسولين، ما يسبب نقصا في الطاقة ويجعلك تشعر بالجوع.

زيادة العطش

يؤدي التبول المتكرر إلى الجفاف، ما قد يجعلك تشعر بعطش أكثر من المعتاد.

عدم وضوح الرؤية

من أعراض مرض السكري الأخرى التي يمكن ملاحظتها عدم وضوح الرؤية "اعتلال الشبكية"، وذلك لأن زيادة السكر في الدم تُلحق الضرر بالأوعية الدموية في العينين، وتسبب تورم شبكية العين ويسبب مضاعفات خطيرة.

بطء التئام الجروح والجروح

يتأخر التئام الجروح، وذلك بسبب ضعف الدورة الدموية، نتيجة ضعف تكوين خلايا الدم.

تغير لون الجلد

في حالة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، تلاحظ ظهور بقع داكنة على مناطق الجلد لديك، مثل الإبطين، أو الرقبة، أو الفخذ، بسبب مقاومة الأنسولين الناجمة عن مرض السكري.

ألم الأعصاب أو خدر في اليدين أو القدمين

يشعر المريض أيضا بخدر في يديه أو قدميه بسبب تلف الأعصاب، ويؤدي هذا إلى ألم شديد واعتلال الأعصاب مع مرور الوقت.

