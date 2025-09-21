طبيب يكشف مضاعفات غير متوقعة لنزلات البرد

كتبت- شيماء مرسي

حذر الطبيب الروسي الشهير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف من مضاعفات غير متوقعة قد تنجم عن نزلات البرد الشائعة.

وأوضح: "فيروسات الجهاز التنفسي قد تسهم في تطور السرطان وخاصة سرطان الثدي".

وأضاف: "يجب عدم الخوف المفرط من الفيروسات، مؤكدا أنها جزء طبيعي من بيئتنا بل وبعضها يعيش داخل أجسامنا بالفعل، خاصة في منطقة البلعوم الأنفي"، وفقا لـ "aif".

وأشار مياسنيكوف: "إذا تبللت قدما الشخص أو أصيب بنزلة برد ستنخفض المناعة المخاطية قليلا، ما يسمح للفيروس باختراق الجسم".

كما أن الفيروسات تسبب التهابات في الأنسجة، ما قد يؤثر أيضا على وظائف الدماغ، حيث يلاحظ بعض الأشخاص شعورا بالبلادة خلال نزلات البرد.

لذا من الضروري الاهتمام بالمناعة مسبقا لضمان تجاوز فصلي الخريف والشتاء دون أمراض خطيرة.

