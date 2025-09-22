كيف تؤثر المشروبات السكرية على سرطان القولون والمستقيم؟

كتب - سيد متولي

كشفت دراسة أجراها باحثون في مركز السرطان بجامعة تكساس، أن مزيج الجلوكوز والفركتوز الموجود في المشروبات السكرية يغذي بشكل مباشر النقائل في نماذج مختبرية لسرطان القولون والمستقيم المتقدم.

ودرس فريق بحثي، بقيادة الدكتورة جيهي يون، الأستاذة المساعدة في علم الوراثة، كيف يمكن للمشروبات السكرية أن تؤثر على سرطان القولون والمستقيم في مراحله المتأخرة.

وباستخدام نماذج سرطان مختبرية، قارن الباحثون تأثيرات مزيج الغلوكوز والفركتوز الموجود في معظم المشروبات السكرية مع تأثيرات الغلوكوز أو الفركتوز وحدهما.

ووفق "مديكال إكسبريس"، تبين أن مزيج السكر وحده هو الذي جعل خلايا السرطان أكثر قدرة على الحركة، ما أدى إلى انتشار أسرع إلى الكبد - الموقع الأكثر شيوعاً لنقائل سرطان القولون والمستقيم.

وأدى مزيج السكر إلى تنشيط إنزيم يُسمى سوربيتول ديهيدروجينيز (SORD)، والذي يعزز أيض الغلوكوز ويحفز مسار الكوليسترول، ما يؤدي في النهاية إلى النقائل.

وتشير هذه النتائج إلى أن استهداف إنزيم سوربيتول SORD قد يوفر أيضاً فرصة لمنع النقائل.

وقال يون: "تُبرز نتائجنا أن النظام الغذائي اليومي مهم ليس فقط لخطر الإصابة بالسرطان، ولكن أيضاً لكيفية تطور المرض بعد بدايته".

وأضاف: "في حين أن هذه النتائج تحتاج إلى مزيد من البحث، فإنها تشير إلى أن تقليل المشروبات السكرية، أو استهداف هذا الإنزيم قد يفيد مرضى سرطان القولون والمستقيم".