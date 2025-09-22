التشخيص المبكر مهم.. نصائح ذهبية للتعامل مع مريض التوحد

الكشف المبكر أحد أبرز العوامل التي تساعد في تحسين حالة الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وهو مرض تصدر محركات البحث في الساعات الأخيرة، بعد حديث الرئيس الأمريكي، دونالدو ترامب عنه.

وكشف دونالد ترامب، عن إعلان مهم يخص مرض التوحد، ما أثار فضول الكثيرين حول العالم عن التفاصيل التي سيزيح الستار عنها.

وعن روشتة التعامل مع مريض التوحد، أكد استشاري الطب النفسي، جمال فرويز، أن التعامل يبدأ من التشخيص المبكر، مشددا على أهميته، في مراحل العلاج وتقليل الأعراض.

وتابع "فرويز"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الكفل المصاب بالتوحد، تبدأ عليه أعراض ضعف النظر، أو أنه لا يريد أي شخص يلمسه، أو يكرر ألفاظ غريبة، أو يهز رأسه بشكل غريب، أو حتى يرفض تغيير الأطعمة التي يتناولها".

وكشف استشاري الطب النفسي: "مريض التوحد من الممكن أن يعاني أيضا من نقص انتباه أو فرط حركة".

وتحدث "فرويز" عن التعامل مع الطفل، مشيرا إلى: "يجب على الأهل عند ملاحظة هذه الأعراض على الطفل الذهاب لطبيب نفسي، لتحديد تشخيص تصحيح، ثم وضع وعلاج لتقليل الاعراض مثل: أوميجا 3 وفيتامين ب، ومضادات الاكتئاب".

وواصل: "على مريض التوحد تناول الأدوية لمدة 3 شهور، ثم عرضه على أخصائي تخاطب لتنمية مهاراته، ثم أخصائي تغذية لتحديد الأكل المناسب مع تجنب أطعمة مثل: جنين القمح وكازين اللبن لأنها تزيد اضطراب المرض".

ما الذي يحتاجه الطفل المصاب بالتوحد؟

من جانبها، قدمت إيمان عبدالله، استشاري علم النفس والعلاج الأسري، نصائح للتعامل مع مريض التوحد، قائلة: "يحتاج الطفل إلى التفاعل وجهًا لوجه، يحتاج إلى تعلُّم المهارات، إلى اللغة، إلى العاطفة، إلى الحضن والقبلة من الأم والأب، يحتاج إلى أن يتحرك".

وتابعت: "أحيانًا، نلجأ للعلاج السلوكي المعرفي لمساعدة الطفل أو حتى المراهقين والبالغين في التعامل مع القلق والأفكار السلبية، ونستخدم أيضًا استراتيجيات أخرى، مثل تنمية المهارات وتعزيز السلوك الإيجابي باستخدام نظام المكافآت، ومن الضروري جدًا أن يتلقى الطفل علاج التخاطب لتطوير اللغة والمهارات".

ونصحت استشاري علم النفس والعلاج الأسري: "للأسرة دور كبير في العلاج؛ فنحن ندرب الأهل على كيفية التواصل مع الطفل وفهم احتياجاته، بهدف تقليل الضغوط النفسية على الأسرة، ومن المهم جدًا أن يكون التدخل مبكرًا، خصوصًا في عمر الثلاث سنوات، كما نؤكد على أهمية توفير بيئة آمنة ومنظمة، تحتوي على روتين صحي يشمل الأكل، الشرب، وقت للنشاط، والرياضة".

وواصلت: "يجب أن نستخدم التواصل البصري الحقيقي مع أطفالنا، تواصل إنساني حقيقي، لا تواصل عبر الشاشات، ويجب أن يكون هناك وقت محدد لاستخدام الشاشات، ومن المهم أن نشجع الطفل على الحركة والأنشطة البدنية، فقلة الحركة الجسدية سببت العديد من الاضطرابات لدى الجيل الصاعد، علينا أيضًا أن نتقبل الفروق الفردية، فالتوحد طيف واسع، وليس كل طفل يشبه الآخر".

اقرأ أيضا:

كيف تؤثر المشروبات السكرية على سرطان القولون والمستقيم؟

طبيب يكشف مضاعفات غير متوقعة لنزلات البرد

السكر الخفي.. 7 علامات اولية تحذرك قبل فوات الأوان

لن تتوقع.. 4 فوائد لتناول كوب من عصير الأناناس على جسمك

5 فوائد مذهلة لتناول مشروب الكمون بالليمون على صحة الجسم