الجلطات الرئوية تحدث نتيجة انسداد الشرايين التي تغذي الرئة، ويجهل العديد من الأشخاص معرفة الأعراض التي تكشف عن الجلطة مبكرا.

لذا وفقا لما موقعي "pennmedicine"، و "mayoclinic"، إليك العلامات المبكرة التي تكشف الإصابة بالجلطة الرئوية.

عادة ما تعتمد الأعراض على حجم الجلطة والصحة العامة للشخص، وفي بعض الأحيان لا تظهر أي أعراض واضحة على الإطلاق، وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي :

1- ضيق التنفس المفاجئ:

هذا هو العرض الأكثر شيوعًا ويمكن أن يحدث أثناء الراحة أو يزداد سوءًا مع بذل الجهد.

2- الشعور بألم الصدر:

عادةً ما يكون الألم حاد، ويزداد سوء عند أخذ نفس عميق، أو عند السعال، أو الانحناء، ويمكن أن يتشابه أحيانًا مع نوبة قلبية.

3- سرعة أو عدم انتظام ضربات القلب:

من الشائع الشعور بالخفقان أو الشعور بأن القلب ينبض بسرعة.

4- السعال:

يحدث سعال مفاجئ، ينتج عنه أحيانًا مخاط دموي.

5- الشعور بالدوخة:

يمكن أن يتطور هذا إلى إغماء، خاصة إذا تسبب الانصمام الرئوي في انخفاض مفاجئ في ضغط الدم.

متى يجب التوجه إلى الطبيب؟

يعد الانسداد الرئوي حالة طبية طارئة، لذا عند الشعور بأي من الأعراض المذكورة أعلاه يكون من الضروري التوجه إلى أقرب طوارئ أو طبيب، لأن التشخيص والعلاج السريعان يقللان بشكل كبير من احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة.

اقرأ أيضا:

أبرز فيروسات أثارت الجدل في 2025.. احذر هذه الأعراض

الإنفلونزا الخارقة تضرب بريطانيا.. أعراض مفاجئة وتحذيرات من العدوى السريعة

عدو القلب.. تقليل نوع واحد من الدهون قد ينقذك من الجلطة

احذر الجفاف.. 7 إشارات تنبهك لنقص الماء في جسمك

أعشاب تدمر الكلى وأخرى تحميها.. "توخى الحذر قبل التناول"



