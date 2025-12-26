مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

زوجة ميدو تنشر صورًا جديدة وتعلق

كتب : مصراوي

04:38 ص 26/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    يسرا الليثي زوجة ميدو
  • عرض 13 صورة
    يسرا الليثي زوجة ميدو
  • عرض 13 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (13)
  • عرض 13 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (19)
  • عرض 13 صورة
    يسرا الليثي زوجة ميدو
  • عرض 13 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (8)
  • عرض 13 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (9)
  • عرض 13 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (14)
  • عرض 13 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (10)
  • عرض 13 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (15)
  • عرض 13 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (11)
  • عرض 13 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (7)

نشرت يسرا الليثي، زوجة لاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة.

وظهرت يسرا الليثي في الصور برفقة كلبها، ولاقت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين، حيث حصدت عددا كبيرا من الإعجابات والتعليقات، وأشاد الجمهور بجمالها وأناقتها.

وعلقت يسرا على الصور قائلة: تنورة سوداء تجمع بين الأناقة والراحة سهلة التنسيق، خالدة، وبسيطة في الوقت نفسه.

ويذكر أن يسرا الليثي تقدم برنامج "بودكاست"، تحرص من خلاله على مناقشة موضوعات تتعلق بالتمارين الرياضية ونظام التغذية السليم للمرأة، إلى جانب اهتمامها بالرشاقة ودورها في تطوير الذات لدى المرأة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يسرا الليثي زوجة ميدو يسرا الليثي زوجة ميدو ميدو

أحدث الموضوعات

أخبار كأس الأمم الأفريقية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

