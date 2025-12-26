إشارات يرسلها الجسم تدل على خلل صحي.. لا تتجاهلها

يؤكد خبراء طبيون أن جسم الإنسان غالبًا ما يرسل إشارات وتحذيرات مبكرة عندما يكون هناك خلل صحي يحتاج إلى انتباه أو إجراء فحوصات.

هذه العلامات تبدو بسيطة في البداية، لكنها تكون مؤشرات على مشاكل صحية خطيرة إذا استمرت أو تصاعدت وفق ما جاء في "ذا هيلثي".

تعب وإرهاق مستمر لا يزول بالراحة

الشعور بالإرهاق الدائم رغم النوم الكافي يكون علامة على مشاكل هرمونية، اضطرابات الغدة الدرقية، فقر الدم أو أمراض مزمنة تحتاج إلى تقييم طبي.

خسارة وزن غير مبررة

انخفاض الوزن بشكل مفاجئ دون تغيير في النظام الغذائي أو النشاط يشير إلى مشاكل في التمثيل الغذائي، اضطرابات هضمية، أو حتى أمراض أكثر خطورة مثل سرطان أو مشاكل في الغدة الدرقية.

تغيّرات مستمرة في الجلد أو الشعر

التغيرات في الجلد، مثل جفاف مزمن أو بثور غير معتادة، وتساقط الشعر الغير مبرر يمكن أن تكون مؤشرات على اضطرابات هرمونية، نقص في الفيتامينات أو مشاكل صحية داخلية.

مشاكل تنفسية أو ضيق في التنفس

الشعور بصعوبة في التنفس أو ضيق النفس بدون سبب واضح قد يدل على مشاكل قلبية أو رئوية ويجب استشارة الطبيب فورًا.

تغيّرات في وظيفة الجهاز الهضمي

الإمساك أو الإسهال المستمر، آلام المعدة غير المعتادة أو تغيرات في حركة الأمعاء قد تكون إشارة إلى اضطرابات هضمية أو التهابات مزمنة تتطلب فحصًا طبيًا.

صداع شديد أو مفاجئ

الصداع القوي المفاجئ والذي لا يتحسن مع المسكنات يمكن أن يكون علامة على مشاكل عصبية أو ارتفاع الضغط أو حتى سكتة دماغية في بعض الحالات.