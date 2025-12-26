هناك علامات تحذيرية على جسمك لا يجب تجاهلها أبدًا، لأنها تدل على حالات صحية خطيرة تتطلب زيارة الطبيب أو الطوارئ فورًا.

إليك أبرز الأعراض وفق ما جاء في موقع "Mayo Clinic".

ألم في الصدر لا يزول

ألم الصدر، خاصة إذا كان شديدًا أو يمتد إلى الذراع أو الفك، يكون علامة على نوبة قلبية، لا تنتظر اطلب المساعدة الطبية الفورية.

صعوبة في التنفّس

إذا واجهت ضيقًا متزايدًا في التنفس حتى مع جهد بسيط أو أثناء الراحة، فهذه علامة تحذيرية تتطلب تقييمًا طبيًا فوريًا، لأنها تشير إلى مشاكل قلبية أو رئوية خطيرة.

صداع مفاجئ شديد

صداع قوي لم يسبق لك مثله، أو يرافقه تشوش في الرؤية، ضعف في جانب واحد من الجسم، صعوبة في الكلام أو تيبّس الرقبة، يكون مؤشرًا على سكتة دماغية أو التهاب خطير ويستدعي زيارة الطبيب على الفور.

تغيرات عصبية فجائية

تشمل أعراض مثل ضعف في أحد الأطراف، فقدان التوازن، صعوبة الكلام أو الرؤية المفاجئة، وهي علامات تكون مرتبطة بالسكتة الدماغية أو اضطرابات عصبية أخرى.

فقدان وزن غير مبرّر أو إرهاق شديد

إذا فقدت وزنًا ملحوظًا دون سبب واضح أو كنت تشعر بتعب مستمر لا يتحسن مع الراحة، فهذه من العلامات التي تستدعي استشارة طبية للتقييم الشامل.