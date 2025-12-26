كيف يؤثر النوم على صحة الجسم؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

النوم ليس مجرد فترة راحة للجسم، بل هو عملية حيوية أساسية تؤثر على كل وظائف الجسم تقريبًا.

وأثناء النوم، يقوم الجسم بإصلاح الخلايا، تنظيم الهرمونات، وتقوية الجهاز المناعي وكل ذلك يدعم صحة الإنسان على المدى القصير والطويل؛ وفق "clevelandclinc".

الفوائد الصحية للنوم الجيد

تعزيز وظائف الدماغ:

يساعد النوم على تثبيت الذاكرة، تحسين التعلم وتنظيم المشاعر، بينما يؤدي نقصه إلى ضعف في التركيز واتخاذ القرار.

إصلاح الأنسجة:

أثناء النوم يفرز الجسم البروتينات والهرمونات التي تساعد في شفاء العضلات وخلايا الجسم.

تقوية المناعة:

إنتاج السيتوكينات (proteins) أثناء النوم يحفز استجابة الجسم ضد الالتهابات والأمراض.

تنظيم الهرمونات:

النوم يؤثر في هرمونات الشهية (زيادة جريلين وتقليل ليبتين عند نقص النوم)، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.ماذا يحدث عند قلة النوم؟

زيادة مخاطر الأمراض، الحرمان المزمن من النوم يرتبط بارتفاع ضغط الدم، السمنة، السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وضعف الأداء اليومي.