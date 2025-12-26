حتى العادات الصغيرة التي تبدو غير ضارة يمكن أن تترك آثارًا سلبية متراكمة على الصحة العامة ومع مرور الوقت.

خبراء الصحة يحذرون من عدة أخطاء شائعة في نمط الحياة اليومي تؤثر على التمثيل الغذائي، الطاقة، المناعة، الصحة النفسية، والأعضاء الحيوية وفق "Secondmedical".

قلة النوم أو النوم غير المنتظم

تجاهل النوم الكافي (7–9 ساعات) أو النوم المتقطع مع استخدام الهاتف قبل النوم يزيد من مستويات التوتر، يضعف المناعة، و يرفع خطر الإصابة بأمراض مزمنة كالسمنة والسكري وأمراض القلب.

الجلوس لفترات طويلة وعدم الحركة

العمل المكتبي لساعات طويلة بدون فواصل حركة يبطئ الدورة الدموية ويضعف العضلات ويزيد خطر السمنة وأمراض القلب والسكري.

نقص شرب الماء

يعاني كثير من الناس من الجفاف المزمن لأنهم يشربون الماء فقط عند الشعور بالعطش، أو يستبدلونه بالمشروبات السكرية أو المحتوية على الكافيين.

الجفاف يؤثر على الطاقة، التركيز، الهضم، والكلى.

تناول الأطعمة المصنعة والسريعة

الوجبات الجاهزة والمحلاة والمالحة والدهون غير الصحية ترفع مخاطر السمنة، ارتفاع ضغط الدم، والأمراض المزمنة لأنها غالبًا ما تكون فقيرة بالعناصر الغذائية.

الاعتماد على المسكنات أو المكملات بدون إشراف طبي

الاستخدام المتكرر لأدوية بدون استشارة يعرض المعدة والكبد والكلى للخطر، كما أن المكملات دون فحص طبي تتفاعل مع أدوية أخرى أو تعمل كبديل غير فعال للنظام الغذائي المتوازن.