الدكتور سعيد شلبي يقول، في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات الإصابة بارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، هناك بعض الأطعمة الشائعة يمكن أن تؤدي دورًا فعالًا في خفض الكوليسترول الضار بشكل طبيعي، إذا تم إدراجها ضمن الوجبات اليومية، ويأتي السمك المشوي على رأس هذه القائمة.

وأضاف أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث، يُعد السمك، خاصة الأنواع الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين، من أكثر الأطعمة فائدة لصحة القلب، لاحتوائه على نسب عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد على، خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، و رفع الكوليسترول الجيد (HDL)، وتقليل الالتهابات في الأوعية الدموية، والوقاية من تصلب الشرايين.

وأشار إلى أن تناول السمك على وجبة الغداء، لكونه

1- خفيفا على المعدة

2- سهل الهضم

3- يمنح الجسم طاقة دون رفع الدهون الضارة

ويُفضل طهيه بطرق صحية مثل الشوي أو السلق، مع تجنب القلي للحفاظ على قيمته الغذائية.

أن تناول السمك وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون جزءًا من نمط حياة صحي يشمل، تقليل الدهون المشبعة، والإكثار من الخضراوات، وممارسة النشاط البدني بانتظام.

وأختتم شلبي:" قد لا يحتاج خفض الكوليسترول دائمًا إلى أدوية، فاختيار ذكي لوجبة الغداء قد يكون خطوة بسيطة لكنها فعالة نحو قلب أكثر صحة".

