لهذا السبب يحتاج المدخنون إلى جرعات أكبر من فيتامين C

إن التدخين لا يؤثر فقط على الرئتين والقلب، بل يشمل تأثيره العناصر الغذائية الأساسية في الجسم، وأبرزها فيتامين C.

التدخين وتأثيره على فيتامين C

أوضح الدكتور رسلان إيساييف، أخصائي علم النفس الروسي، أن مستويات فيتامين C في بلازما الدم لدى المدخنين تكون أقل بكثير مقارنة بغير المدخنين، يعود هذا إلى أن المواد الناتجة عن احتراق التبغ تسبب إجهادا تأكسديا، ما يؤدي إلى استهلاك الجسم لفيتامين C بسرعة لتحييد الجذور الحرة.

كما أن التدخين يسرع من عملية استقلاب فيتامين C ويزيد من إخراجه من الجسم، وفقا لصحيفة "gazeta ".

نصائح لتعويض النقص

ينصح الدكتور إيساييف المدخنين بزيادة استهلاكهم اليومي من فيتامين C بحوالي 35 ملجم إضافية لتعويض النقص الناتج عن التدخين.

