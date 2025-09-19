الفول والبصل الأخضر.. 6 فوائد مذهلة عند تناولهما صباحًا

كتبت- أسماء العمدة:

الدكتور أحمد صلاح يقول،من الضروري إدخال الفول مع البصل الأخضر في وجبة الإفطار اليومية، مشيرًا إلى أن هذا المزيج البسيط غني بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم وتقي من العديد من الأمراض.

1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، يحتوي الفول والبصل الأخضر على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، إلى جانب تعزيز نمو البكتيريا النافعة التي تحسن من عملية الهضم.

2- تقوية جهاز المناعة

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، البصل الأخضر غني بالمركبات الكبريتية ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، بينما يمد الفول الجسم بالفيتامينات والمعادن، مما يساهم في دعم وظائف الجهاز المناعي وزيادة قدرته على مواجهة العدوى.

3- حماية القلب والأوعية الدموية

يساعد تناول الفول والبصل الأخضر على خفض الكوليسترول الضار في الدم، وتنظيم ضغط الدم، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

4- الوقاية من فقر الدم

وأشار إلى أن الفول يحتوي على نسبة جيدة من الحديد، الذي يدعم إنتاج الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم، وبالتالي يقي الجسم من الإصابة بالأنيميا.

5- السيطرة على الوزن

وأكد صلاح:" الألياف الموجودة في الفول والبصل الأخضر تمنح شعورًا طويلًا بالشبع، ما يساعد على تقليل كميات الطعام المتناولة خلال اليوم، وبالتالي التحكم في الوزن.

6- تعزيز صحة العظام

وأختتم:" يحتوي هذا المزيج على الكالسيوم والفسفور، وهما عنصران أساسيان لبناء العظام والحفاظ على قوتها ووقايتها من الهشاشة".

