الجنيه يعزز مكاسبه في نهاية التعاملات ويقفز لمستويات ما قبل تعويم 2024

كتب : آية محمد

04:04 م 12/01/2026 تعديل في 04:21 م

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 12-1-2026، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

وبذلك، عزز الجنيه مكاسبه التي حققها خلال 2026 بصعوده بأكثر من 55 قرشا أمام الدولار، مما جعله يحقق أعلى مستوى أمام الدولار منذ التعويم الأخير في مارس 2024.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر:

47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي:

47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

47.14 جنيه للشراء، و47.24 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان:

47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

