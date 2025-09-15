4 فوائد مذهلة لشرب عصير الكرفس- تعرف عليها

كتبت- أسماء مرسي:

عصير الكرفس غني بالفوائد الصحية المذهلة، بفضل تركيبته الغنية بالعناصر المفيدة، لذا فهو يؤدي دورا مهما في دعم الجسم، من تقليل الالتهابات إلى تعزيز صحة القلب وترطيب الجسم.

إليك أبرز ما يقدمه عصير الكرفس لجسمك، وفقا لموقع "clevelandclinic".

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي الكرفس على مركبات طبيعية مثل الفلافونويدات وفيتامين C، والتي تعمل كمضادات قوية للالتهاب، تساعد هذه العناصر على حماية خلايا الجسم من التلف وتقوية المناعة.

دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم

عصير الكرفس يحتوي على مادة الفثاليدات التي تساعد في إرخاء جدران الأوعية الدموية، ما يُسهم في خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب والشرايين.

ترطيب الجسم

نظرًا لأن الكرفس يتكون من أكثر من 90% ماء، فهو يعمل على ترطيب الجسم بشكل طبيعي، ما يفيد الجهاز الهضمي، الكليتين، وصحة البشرة.

تطهير الجسم من السموم

يساعد استهلاكه بانتظام على إزالة السموم من الجسم، بفضل محتواه من الألياف والماء والمواد النباتية النشطة، ما يدعم وظائف الكبد والكلى.

