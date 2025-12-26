أنا اللي تمشي على كيفها.. زوجة النني تنشر صورا جديدة وتعلق

القاهرة - مصراوي

نشرت حنان، زوجة محمد النني الثانية، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء تواجدها في جزيرة سيشل.

وظهرت حنان في الصور، خلال رحلتها إلى جزر سيشل شرق أفريقيا، لقضاء عطلة سياحية والاستمتاع بالأجواء الطبيعية.

وعلقت حنان على الصور قائلا: أنا مو أي أحد أنا اللي تمشي على كيفها وتعيش على ذوقها ما يهمني مين سبقني ولا مين وصل أنا أعيش على راحتي أختار اللي يسعدني وأحلم على مقاسي مو مقاس الناس.

كما شاركت متابعيها لقطات توثق جمال جزيرة سيشل عبر "خاصية "الستوري"، كما قامت بتصوير الظواهر والمناطق الساحرة المليئة بالطبيعة الخلابة، كما قامت بنشر المنظر الجميل التي تطل عليه من الفندق، ونشرت صور لابنها وهي بجواره على حمام السباحة.