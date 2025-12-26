مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

أنا اللي تمشي على كيفها.. زوجة النني تنشر صورا جديدة وتعلق

كتب : مصراوي

02:18 ص 26/12/2025 تعديل في 02:18 ص
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني في جزيرة سيشيل
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني في جزيرة سيشيل
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني في جزيرة سيشيل
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني في جزيرة سيشيل
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني في جزيرة سيشيل
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني في جزيرة سيشيل
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني في جزيرة سيشيل
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني في جزيرة سيشيل
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني في جزيرة سيشيل
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني في جزيرة سيشيل
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني في جزيرة سيشيل
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني في جزيرة سيشيل
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني في جزيرة سيشيل
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني في جزيرة سيشيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - مصراوي

نشرت حنان، زوجة محمد النني الثانية، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء تواجدها في جزيرة سيشل.

وظهرت حنان في الصور، خلال رحلتها إلى جزر سيشل شرق أفريقيا، لقضاء عطلة سياحية والاستمتاع بالأجواء الطبيعية.

وعلقت حنان على الصور قائلا: أنا مو أي أحد أنا اللي تمشي على كيفها وتعيش على ذوقها ما يهمني مين سبقني ولا مين وصل أنا أعيش على راحتي أختار اللي يسعدني وأحلم على مقاسي مو مقاس الناس.

كما شاركت متابعيها لقطات توثق جمال جزيرة سيشل عبر "خاصية "الستوري"، كما قامت بتصوير الظواهر والمناطق الساحرة المليئة بالطبيعة الخلابة، كما قامت بنشر المنظر الجميل التي تطل عليه من الفندق، ونشرت صور لابنها وهي بجواره على حمام السباحة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد النني الثانية محمد النني زوجة محمد النني الثانية انستقرام زوجة محمد النني الثانية حنان حنان المغربية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد