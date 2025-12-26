مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

قبل صدام اليوم.. شاهد هدف حسام حسن في شباك جنوب أفريقيا عام 1998

كتب : محمد عبد الهادي

04:12 ص 26/12/2025
    حسام حسن
    حسام حسن (6) (1)
    حسام حسن (2) (1)
    حسام حسن في مران المنتخب
    حسام حسن من جلسة تصوير منتخب مصر
    حسام حسن
    حسام حسن وتريزيجيه في الملعب
    حسام حسن (4) (1)
    حسام وابراهيم حسن مع منتخب 2007
    حسام حسن بمعسكر منتخب مصر

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة، نحو الصدام الكروي بين منتخب مصر ونظيره جنوب أفريقيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفي مفارقة غريبة قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا، يسترجع العديد من جمهور كرة القدم هدف المدير الفني الحالي للفراعنة حسام حسن في شباك جنوب أفريقيا.

ليقف حسام حسن على خط القيادة الفنية اليوم وهو يسترجع ذكريات هدفه في شباك منتخب جنوب أفريقيا في بطولة مانديلا الودية سنة 1998.

هدف حسام حسن في جنوب أفريقيا

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تنطلق صافرة مباراة مصر وجنوب أفريقيا، مساء اليوم في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بين سبورت ماكس 1.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وجنوب أفريقيا

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد