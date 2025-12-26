قبل صدام اليوم.. شاهد هدف حسام حسن في شباك جنوب أفريقيا عام 1998
كتب : محمد عبد الهادي
تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة، نحو الصدام الكروي بين منتخب مصر ونظيره جنوب أفريقيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وفي مفارقة غريبة قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا، يسترجع العديد من جمهور كرة القدم هدف المدير الفني الحالي للفراعنة حسام حسن في شباك جنوب أفريقيا.
ليقف حسام حسن على خط القيادة الفنية اليوم وهو يسترجع ذكريات هدفه في شباك منتخب جنوب أفريقيا في بطولة مانديلا الودية سنة 1998.
هدف حسام حسن في جنوب أفريقيا
جول حسام حسن في جنوب أفريقيا في بطولة مانديلا الودية سنة 98 بعد فوزنا عليهم في نهائي أفريقيا 98 pic.twitter.com/PCfxx1u6W1— Emad Osama (@emadosamasayed) December 25, 2025
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا
تنطلق صافرة مباراة مصر وجنوب أفريقيا، مساء اليوم في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بين سبورت ماكس 1.