دراسة جديدة.. نظام غذائي يبطئ شيخوخة الدماغ

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعتي هارفارد الأمريكية ولايبزيج الألمانية أن اتباع نظام غذائي متوسطي يحتوي على الشاي الأخضر ونبات المانكاي المائي قد يسهم في إبطاء شيخوخة الدماغ.

وترتبط الحالات العصبية مثل الضعف الإدراكي الخفيف ومرض الزهايمر بوجود شيخوخة أكبر في الدماغ، حيث يبدو الدماغ أكبر سنا من العمر الحقيقي للشخص.

وحلل الباحثون بيانات 300 شخص وتتبعوا حالتهم الصحية على مدى عام ونصف لتقييم تأثير النظام الغذائي على عمر الدماغ، وفقا لـ "ميديكال إكسبريس".

وعلى مدى 18 شهر، قام الباحثون بمقارنة ثلاثة أنظمة غذائية مختلفة: نظام صحي قياسي، ونظام متوسطي تقليدي (قليل الكربوهيدرات البسيطة، وغني بالخضروات، ويستبدل اللحوم الحمراء بالدواجن والأسماك)، ونظام متوسطي "أخضر" يحتوي على كميات إضافية من الشاي الأخضر ونبات المانكاي (Mankai) الغني بمضادات الأكسدة.

وأظهرت النتائج انخفاض ملحوظ في مؤشرات شيخوخة الدماغ لدى المجموعة التي اتبعت النظام الأخضر، مع تراجع كبير في مستويات البروتينات المرتبطة بتسارع شيخوخة الدماغ.

ويرجع الباحثون هذا التأثير الوقائي إلى احتواء هذه المكونات الإضافية على جزيئات مضادة للالتهابات تحمي الخلايا العصبية.

كما أن دراسة البروتينات في الدم تمنح الباحثين نافذة ديناميكية على صحة الدماغ وتساعد في الكشف عن التغيرات البيولوجية قبل وقت طويل من ظهور الأعراض.

