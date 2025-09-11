كيف تؤثر وضعية النوم على صحة الدماغ؟

كتبت- أسماء مرسي:

تؤدي وضعية النوم دورا مهما في الحفاظ على صحة الدماغ والذاكرة، ولا تقتصر فائدتها على تحسين جودة النوم فقط، بل قد تكون عاملا مهما ضد أمراض خطيرة مثل ألزهايمر.

النوم الجانبي الأفضل لصحة الدماغ

أوضح ليف فومتشنكوف، الرئيس التنفيذي لشركة "كوزميك نوتروبيك" المتخصصة في المكملات الغذائية، أن النوم على الجانب سواء الأيمن أو الأيسر، هو الوضعية الأنسب للحفاظ على صحة الدماغ، إذ يُقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

أشار إلى أن هذه الوضعية تعزز نشاط الجهاز الغليمفاوي، وهو نظام طبيعي في الدماغ مسؤول عن التخلص من الفضلات والسموم.

يعمل هذا النظام باستخدام السائل النخاعي لطرد بروتينات سامة مثل بيتا أميلويد وتاو، التي يؤدي تراكمها إلى تلف الذاكرة وظهور أعراض الخرف، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

مخاطر النوم على الظهر والبطن

النوم على الظهر يؤدي إلى ضغط بعض مناطق الدماغ، ما يعق كفاءة الجهاز الغليمفاوي، في حين أن النوم على البطن يتسبب في اختلال محاذاة العمود الفقري ويؤثر سلبا على عملية التنفس.

نصائح لوضعية نوم صحية

لضمان استفادة الجسم من هذه الوضعية، ينصح باستخدام:

وسادة بين الركبتين لدعم الوركين والعمود الفقري.

وسادة خلف الظهر لتثبيت الجسم ومنع التدحرج أثناء النوم.