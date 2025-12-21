برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع أول أيام بداية فصل الشتاء، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب أنحاء البلاد، وسط أجواء شتوية واضحة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الطقس يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر مع أجواء معتدلة نهارًا، مشيرة إلى أن الطقس سيكون معتدل الحرارة نهارًا على معظم المناطق.

وتسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى 22 درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى 11 درجة، مع توقعات باستمرار هذه الأجواء خلال الأيام المقبلة.

