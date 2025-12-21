إعلان

برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء

كتب : أحمد الجندي

11:19 ص 21/12/2025

الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع أول أيام بداية فصل الشتاء، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب أنحاء البلاد، وسط أجواء شتوية واضحة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الطقس يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر مع أجواء معتدلة نهارًا، مشيرة إلى أن الطقس سيكون معتدل الحرارة نهارًا على معظم المناطق.

وتسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى 22 درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى 11 درجة، مع توقعات باستمرار هذه الأجواء خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضًا:

5 درجات انخفاضًا بالحرارة.. الأرصاد تكشف طقس أول أيام الشتاء

قبة ضخمة وقاعة تتسع لألف نائب.. أبرز المعلومات عن مبني البرلمان بالعاصمة الإدارية

نائب وزير الصحة: انخفاض المواليد لأقل من مليوني نسمة.. ونستهدف حسم الملف السكاني بحلول 2027

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية فصل الشتاء حالة الطقس الطقس أخبار الطقس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية