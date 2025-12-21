كشفت دراسة أجراها باحثون سويديون عن تأثير عادات تناول منتجات الألبان على صحة الدماغ وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

وأشارت الدراسة أن تناول كميات كبيرة من الجبن والقشدة كاملة الدسم يرتبط بتقليل احتمالية الإصابة بالخرف.

وتحتوي أنواع الجبن كاملة الدسم على أكثر من 20% من الدهون، بينما تحتوي القشدة كاملة الدسم عادة على 30-40% من الدهون، وتشمل كريمة الخفق والقشدة المزدوجة والمتخثرة.

ووجدت الدراسة أن بعض منتجات الألبان كاملة الدسم قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف، وفقا لـ "ميديكال إكسبريس".

وحلل الباحثون بيانات 27670 شخصا في السويد يبلغون من العمر 58 عاما وتابعهم الباحثون لمدة 25 عاما وخلال هذه الفترة، أصيب 3208 أشخاص بالخرف.

وسجل المشاركون ما تناولوه من طعام لمدة أسبوع، وأجابوا على أسئلة حول عدد مرات تناولهم لأطعمة معينة خلال السنوات القليلة الماضية، كما ناقشوا طرق تحضير الطعام مع الباحثين.

وقارن الباحثون بين الأشخاص الذين تناولوا 50 جرام أو أكثر من الجبن الكامل الدسم يوميا، وأولئك الذين تناولوا أقل من 15 جرام يوميا.

وأظهرت النتائج أن 10% من أولئك الذين تناولوا كميات أكبر من الجبن أصيبوا بالخرف، مقابل 13% من أولئك الذين تناولوا كميات أقل.

وبعد تعديل النتائج وفقا للعمر والجنس والمستوى التعليمي وجودة النظام الغذائي، كان الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 13%.

وعند دراسة أنواع محددة من الخرف، انخفض خطر الإصابة بالخرف الوعائي بنسبة 29% بين من تناولوا الجبن كامل الدسم بكثرة.

كما لاحظ الباحثون انخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر لدى الأشخاص الذين تناولوا الجبن كامل الدسم بكميات أكبر، ولكن فقط لدى من لا يحملون متغير جين APOE e4، وهو عامل وراثي يزيد خطر الإصابة بالمرض.

أما بالنسبة للقشدة كاملة الدسم، فقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا 20 جرام أو أكثر يوميا شهدوا انخفاضا في خطر الإصابة بالخرف بنسبة 16% مقارنة بمن لم يتناولوا القشدة على الإطلاق.

