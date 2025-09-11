دراسة: النظام النباتي يحارب الإصابة بالسرطان

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون أمريكيون أن اتباع نظام غذائي خال من اللحوم قد يسهم في الوقاية من الأمراض السرطانية.

وأشارت الدراسة التي شملت 80 ألف شخص من كندا والولايات المتحدة، لم يكن أي منهم مصابا بالسرطان عند بداية مراقبة حالتهم الصحية، واستمر العلماء بمراقبة نظامهم الغذائي وحالتهم الصحية لمدة 15 سنة.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا يتمتعون بمعدلات إصابة أقل بجميع أنواع السرطان بنسبة 12%، ويصل هذا الانخفاض إلى 18% في أنواع الأورام التي تعتبر شائعة نسبيا، وفقا لـ "لينتارو".

وانخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الأشخاص النباتيين بنسبة 21%، وسرطان المعدة بنسبة 45%، والأمراض اللمفاوية التكاثرية بنسبة 25%، كما لوحظ انخفاض في احتمالية الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا.

وأشار الباحثون أن النظام الغذائي النباتي غني بالألياف ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية قد يقلل الالتهاب ويحسن عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

