"مشاركة عالمية".. كواليس افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، حيث يستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ35 والتي تقام في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

وتقام المباراة الافتتاحية مساء اليوم الأحد، بين منتخبي المغرب وجزر القمر، وذلك عقب حفل الافتتاح الذي سينطلق قبل مباراة.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، كواليس حفل الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا عن انطلاق الحفل الافتتاحي في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك بإقامة عروض فنية وحفل غنائي.

وسيشهد العرض بعض الفقرات الفنية التي تعكس التراث الثقافي للقارة السمراء، يتخللها ألعاب نارية وفقرات غنائية مختلفة، بجانب بعض الفقرات التي تعكس الهوية المغربية وتراثها القديم.

من هم أبرز الفنانين الحاضرين للحفل؟

أكد موقع "سبورت 7" المغربي أن الحفل سيمتد لـ30 دقيقة، وسيشهد تواجد عددًا كبيرًا من الفنانيين العالميين، من بينهم فرنش مونتانا، دافيدو، دعاء لحياوي، سايز، ولارتيست.

وأشار الموقع أن الحفل يستعرض مزيج من الموسيقى الحضرية، والأفرو بيتس، والبوب، والتأثيرات التقليدية.