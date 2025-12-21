مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
17:15

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"مشاركة عالمية".. كواليس افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : محمد عبد الهادي

10:45 ص 21/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 8 صورة
    المغرب تستعد لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 8 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 8 صورة
    منتخب المغرب الردييف
  • عرض 8 صورة
    منتخب المغرب 2022 (1) (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    منتخب المغرب أولمبياد 2024 (5) (1)
  • عرض 8 صورة
    احتفالات لاعبي المغرب (6) (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، حيث يستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ35 والتي تقام في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

وتقام المباراة الافتتاحية مساء اليوم الأحد، بين منتخبي المغرب وجزر القمر، وذلك عقب حفل الافتتاح الذي سينطلق قبل مباراة.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، كواليس حفل الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا عن انطلاق الحفل الافتتاحي في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك بإقامة عروض فنية وحفل غنائي.

وسيشهد العرض بعض الفقرات الفنية التي تعكس التراث الثقافي للقارة السمراء، يتخللها ألعاب نارية وفقرات غنائية مختلفة، بجانب بعض الفقرات التي تعكس الهوية المغربية وتراثها القديم.

من هم أبرز الفنانين الحاضرين للحفل؟

أكد موقع "سبورت 7" المغربي أن الحفل سيمتد لـ30 دقيقة، وسيشهد تواجد عددًا كبيرًا من الفنانيين العالميين، من بينهم فرنش مونتانا، دافيدو، دعاء لحياوي، سايز، ولارتيست.

وأشار الموقع أن الحفل يستعرض مزيج من الموسيقى الحضرية، والأفرو بيتس، والبوب، والتأثيرات التقليدية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب افتتاح أمم أفريقيا حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية موعد مباراة منتخب المغرب وجزر القمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية