كشفت دراسة حديثة أجراها المركز الألماني لأمراض التنكس العصبي أن الشيخوخة ليست السبب الرئيسي للوفاة مع التقدم في العمر، لكن هي مرحلة تجعل الجسم أكثر عرضة لأمراض محددة تسبب الموت.

وجد الباحثون أن علامات الشيخوخة مثل تراكم الخلايا الميتة والحمض النووي التالف وتدهور أغطية الكروموسومات، ليست هي السبب المباشر للموت، بل هي مجرد مؤشرات على تدهور صحة الجسم وزيادة قابليته للإصابة بأمراض مميتة مثل قصور القلب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحلل الباحثون 2410 تقارير لتشريح الجثث البشرية، وكشفوا أن الجهاز الدوري (الجهاز القلبي الوعائي) هو النقطة الأضعف في الجسم.

وكان سبب الوفاة الأكثر شيوعا أمراض القلب والأوعية الدموية، خصوصا النوبات القلبية التي غالبا ما لم تشخص إلا بعد التشريح، وشكلت 39% من الحالات.

وحتى بين الأشخاص كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام لم تكن الشيخوخة سبب الوفاة.

وتوفي 70% منهم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وفشل الجهاز التنفسي.

وأشارت الدراسة أن أدوية مكافحة الشيخوخة لا تبطئ الشيخوخة نفسها، بل تؤخر ظهور مرض معين فقط.

وتوزعت أسباب الوفاة كما يلي: النوبات القلبية 39%، وفشل القلب أو الرئة 38%، والسكتات الدماغية نحو 18%، والجلطات الدموية في الرئتين 10%، وتمزق الشريان الرئيسي أقل من 10%.

ومن أبرز علامات الشيخوخة الخلايا الزومبي وهي خلايا تالفة تتوقف عن الانقسام لكنها لا تموت، بل تبقى في الجسم وتفرز مواد مسببة للالتهاب، ما يساهم في الشيخوخة وأمراض مثل الزهايمر والتهاب المفاصل والسرطان والسكري.

