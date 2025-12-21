كشفت دراسة أجراها باحثون من جمعية القلب الأمريكية إن أمراض اللثة قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والرجفان الأذيني وفشل القلب واضطرابات التمثيل الغذائي القلبي.

وأمراض القلب وتصلب الشرايين تعد السبب الرئيسي للوفاة عالميا، وتنتج عن تراكم اللويحات الشريانية أو ترسبات دهنية في الشرايين، وتشمل أمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية وأمراض الشرايين الطرفية وتمدد الأوعية الدموية الأبهري، وفقا لـ "مديكال إكسبريس".

والأشخاص الذين لديهم عامل خطر واحد أو أكثر للإصابة بأمراض القلب والشرايين يكونون أكثر عرضة للخطر، وقد يستفيدون من الفحوصات الدورية للأسنان والرعاية المتخصصة لأمراض اللثة من أجل معالجة الالتهاب المزمن.

وأشارت الدراسة إلى أن زيادة عدد مرات تنظيف الأسنان بالفرشاة يرتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين خلال فترة 10 سنوات، حيث بلغ خطر الإصابة 13.7% لمن ينظفون أسنانهم مرة واحدة يوميا أو أقل، مقارنةً بـ 7.35% لمن ينظفونها ثلاث مرات أو أكثر يوميا.

ويمكن أن تسمح أمراض اللثة وسوء نظافة الفم بدخول البكتيريا إلى مجرى الدم، مما يسبب التهاب قد يلحق الضرر بالأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما إن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط والفحوصات الدورية لدى طبيب الأسنان لا يقتصر على الحصول على ابتسامة صحية فحسب، بل هو جزء مهم من حماية القلب.

