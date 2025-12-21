الجيزة توضح حقيقة الإزالات ونزع الملكيات لإنشاء طريق الإخلاص

كتب- محمد أبوبكر:

رصدت محافظة الجيزة، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات إزالة أو نزع ملكية لبعض العقارات والأراضي المطلة على طريق الإخلاص، الكائن بنطاق أحياء الطالبية والعمرانية، والذي يجرى تطويره حاليًا بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع لوزارة الإسكان.

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان اليوم، أنه لا توجد أي أعمال نزع ملكية أو إزالات لأي عقارات مطلة على طريق الإخلاص في نطاق أحياء الطالبية والعمرانية، باستثناء منطقة تقاطع محور عمرو بن العاص مع طريق الإخلاص، حيث يجرى حاليًا دراسة إنشاء كوبري علوي من عدمه بمنطقة التقاطع فقط، دون صدور أي قرارات تنفيذية حتى تاريخه.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله، مع الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة كمصدر موثوق للحصول على المعلومات.

كما تؤكد المحافظة أنه في حال وجود أي مستجدات تتعلق بالمشروع، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي لإخطار المواطنين أولًا بأول.

اقرأ أيضًا:

5 درجات انخفاضًا بالحرارة.. الأرصاد تكشف طقس أول أيام الشتاء

قبة ضخمة وقاعة تتسع لألف نائب.. أبرز المعلومات عن مبني البرلمان بالعاصمة الإدارية

نائب وزير الصحة: انخفاض المواليد لأقل من مليوني نسمة.. ونستهدف حسم الملف السكاني بحلول 2027