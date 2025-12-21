كشفت دراسة أجراها باحثون من جمعية القلب الأمريكية أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب قد يحققون أكبر فائدة صحية من تقليل استهلاكهم للدهون المشبعة.

واستعرضت الدراسة نتائج أكثر من 12 تجربة سريرية شملت أكثر من 66 ألف شخص.

ودرس الباحثون تأثير خفض الدهون المشبعة على صحة القلب ومستويات الكوليسترول ومعدلات الوفيات الإجمالية، وفقا لـ "هيلث داي".

وتتضمن الدهون المشبعة في الزبدة وشرائح اللحم والبيتزا والآيس كريم، والعديد من الأطعمة واللحوم المصنعة.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب شهدوا انخفاضا في حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية عند تقليصهم للدهون المشبعة في نظامهم الغذائي.

وتوصي بعض الإرشادات الغذائية الصحية بالحد من الدهون المشبعة إلى أقل من 10% من السعرات الحرارية اليومية، بينما تنصح جمعية القلب الأمريكية بحد أدنى أقل من ذلك، وهو أقل من 6%.

