برئاسة وزير الري.. عقد الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل

كتب : أحمد السعداوي

11:19 ص 21/12/2025

الدكتور هاني سويلم

عقدت وزارة الموارد المائية والري الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه؛ لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالي، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الموسم الشتوي وموسم الأمطار الغزيرة والسيول الحالي.


وأفاد بيان وزارة الري، اليوم، أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل ضمن "المشروع القومي لضبط النيل"؛ بهدف استعادة القدرة التصريفية لمجرى النهر، وتمكينه من إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستهلكة للمياه، والتعامل مع حالات الطوارئ والفيضان.


وأكد سويلم استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، والاعتماد أيضًا على تحليل صور الأقمار الصناعية، ليتم وفقًا لذلك تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، ومتابعة التصرفات على مدار الساعة في ضوء الاحتياجات المائية لكل الاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.


وأكد سويلم مواصلة العمل بكل أجهزة الوزارة على مدار الساعة؛ لضمان حسن سير العمل بكل إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقًا للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وكل المحطات الواقعة عليها ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ.


ووجه الوزير باستمرار متابعة المناسيب والتصرفات على مدار الساعة، وضمان تحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء، وتوفير الدرجات والتصرفات المطلوبة لكل الاحتياجات ومتطلبات تلك الفترة.


وأكد سويلم رفع درجة الجاهزية من أجهزة الوزارة المعنية للتعامل بفاعلية مع السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة.


هاني سويلم وزارة الموارد المائية نهر النيل وزير الموارد المائية والري

