أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من الهند أن تناول مكملات البروبيوتيك قد يسهم في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي وآلام المعدة والانتفاخ والغازات.

والبروبيوتيك هي كائنات حية دقيقة تستخدم لدعم ميكروبيوم الأمعاء، وتوجد في الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكيمتشي والمخللات والكفير.

وبالرغم من ذلك مكملاتها الغذائية شهدت انتشارا واسعا خلال السنوات الأخيرة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأجرى الباحثون اختبار فعالية البروبيوتيك لدى البالغين المصابين بمتلازمة القولون العصبي وهي اضطراب هضمي مزمن تتمثل أبرز أعراضه في الإسهال أو الإمساك والانتفاخ وآلام البطن.

وشملت الدراسة 200 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تناولت الأولى دواء وهميا، بينما تلقت الثانية مزيجا من نوعي البروبيوتيك Lactobacillus acidophilus (LA-5) وBifidobacterium animalis ssp. lactis (BB-12) - يستخدمان على نطاق واسع في منتجات الألبان المخمّرة وحليب الأطفال.

وخضع بعض المشاركين لاختبارات براز قبل التجربة وبعدها، وأوضحت الدراسة أن أكثر الأعراض شيوعا بين المشاركين كانت الانتفاخ وآلام البطن والإسهال، فيما بلغ متوسط أعمارهم 39 عاما، وكان نحو ثلثيهم من الرجال. كما شخص ثلثا المشاركين بالنوع المصحوب بالإسهال من القولون العصبي (IBS-D)، بينما عانى الباقون من النوع المختلط (IBS-M).

وأظهرت النتائج أنه بعد شهر تحسنت أعراض القولون العصبي لدى نحو 75% من المشاركين الذين تناولوا مكملات البروبيوتيك مقارنة بالمجموعة التي تناولت الدواء الوهمي.

وبعد ثلاثة أشهر، حقق 11% تحسن ملحوظ عند استخدام البروبيوتيك.

ووجد الباحثون زيادة في كميات تسع مجموعات من البكتيريا النافعة في ميكروبيوم الأمعاء لدى الأشخاض الذين تناولوا مكملات البروبيوتيك.

اقرأ أيضا:

ما سر الشعور بالدوار خلال ركوب الموصلات؟.. ونصائح للتخلص منها

بعد الاختناق الجماعي.. كيف تحمي أسرتك من غاز المدفأة؟

مع حلول فصل الشتاء.. أهم الفيتامينات للوقاية من الأمراض التنفسية

حماية العظام بعد منتصف العمر.. خطوات بسيطة لكنها فعالة

علامات تكشف إصابتك بالكبد الدهني.. لا تتجاهلها