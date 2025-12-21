14 مصابًا في تصادم جرار مع ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي

كتب - محمد شعبان:

أصيب 14 شخصا في حادث تصادم مروع أعلى الطريق الإقليمي اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الإقليمي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام جرار مع سيارة ميكروباص اتجاه الواحات مما أسفر عن سقوط 14 مصابا.

المصابون نقلوا إلى مستشفى اليوم الواحد وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

