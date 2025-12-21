مباريات الأمس
إعلان

بحضور تريزيجيه.. حسام حسن يتحدث عن ضربة البداية الأفريقية أمام زيمبابوي

كتب : محمد خيري

10:44 ص 21/12/2025
    حسام وابراهيم حسن مع منتخب 2007
    حسام حسن في مران المنتخب
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
    حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
    حسام حسن مدرب منتخب مصر

يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر وزيمبابوي صباح اليوم الأحد، بحضور حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ومحمود حسن «تريزيجيه» لاعب المنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يُقام المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة، للحديث عن استعدادات المنتخب المصري لمواجهة زيمبابوي.

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بمواجهة منتخب زيمبابوي، في اللقاء الذي يُقام في العاشرة مساء غدٍ الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالبطولة.

وضمت قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة 28 لاعبًا، وهم:

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.

حسام حسن كأس الأمم الأفريقية العميد منتخب مصر مباراة مصر وزيمبابوي

