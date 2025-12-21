هل الصيام في الأشهر الحرم بدعة أم من الفضائل؟.. باحث شرعي بالأزهر يوضح

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، إن الإنسان لابد أن يتقرب إلى الله- سبحانه وتعالى- بالأعمال الصالحة فى الأشهر الحرم، مشيرًا إلى أن من يقول إن الصيام فى الأشهر الحرم بدعة فهو جاهل.

وأضاف سلامة، خلال فيديو قديم مذاع ببرنامج "البيت"،على فضائية" الناس": سيدنا النبي-صلى الله عليه وسلم-، قال من صام يوما فى سبيل الله باعد الله وجه عن النار 70 سنة، وإحنا بنقول الصيام فى الأشهر الحرم بدعة، هذا أمر غير معقول.

وأوضح الباحث الشرعي، أن الأشهر الحرم لها مكانة كبيرة عند الله، وأفضل الأعمال الصالحة هو الصيام، والقرآن الكريم أمرنا بالصيام، والعلماء والفقهاء عمرهم ما قالوا الصيام فى رجب مكروه، لكن البعض منهم رأوا أن المكروه هو صيام الشهر كاملا مثل صيام شهر رمضان.

