المصرية للتكرير تسدد 417 مليون دولار للدائنين

كتب : مصراوي

11:28 ص 21/12/2025

شركة القلعة للاستثمارات المالية

كتبت- ميريت نادي:

سددت الشركة المصرية للتكرير، التابعة للقلعة للاستثمارات المالية 417 مليون دولار للدائنين أمس، لينخفض رصيد الدين الرئيسي إلى 63 مليون دولار فقط من المقرر سدادها في مارس المقبل.

وأوضحت في بيان للشركة اليوم، إن إجمالي رصيد المديونية تراجع من 2.35 مليار دولار إلى 63 مليون دولار لا غير.

ويبلغ رصيد دين الشركة الثانوي نحو 773 مليون دولار تسدد على أقساط تمتد حتى 2030.

وسيمكن ذلك الشركة من القيام بتوزيعات لحملة أسهمها بعد اكتمال سداد الدين الرئيسي في مارس 2026 وبعد موافقة جمعيتها العمومية على ذلك.

الشركة المصرية للتكرير

