احترس.. 4 فئات ممنوعة من تناول الأناناس

الأناناس من الفواكه المفيدة والتي تسهم في الوقاية من الأمراض، وذلك بفضل احتوائه على فيتامين سي والألياف ومضادات الأكسدة والمنجنيز.

وبالرغم من ذلك، كشف موقع "تايمز أوف إنديا" أن هناك أشخاص ممنوعة من تناوله.

مرضى الحساسية

يحتوي الأناناس على البروميلين وهو إنزيم يحلل البروتينات ويستخدم لخصائصه المضادة للالتهابات والعلاجية، مما يسهم في تحسين الهضم وتقليل الالتهابات، إلا أنه قد يكون مسببا للحساسية، حيث يعاني الأشخاص الذين يعانون من حساسية من تقلصات في البطن وغثيان وطفح جلدي وحكة أو وخز حول الشفتين والفم وخدر في الشفة أو اللسان وصعوبة التنفس أو الحساسية المفرطة.

مرضى السكري

يحتوي الأناناس على نسبة عالية من السكر، مما قد يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم ويسبب السمنة.

مرضى ضغط الدم المرتفع

قد يؤدي الإفراط في تناول الأناناس إلى زيادة مستويات ضغط الدم واحمرار الوجه والصداع والدوار، وذلك بفضل احتوائه على المزيد من البوتاسيوم.

مرضى الجهاز الهضمي

يمكن للأحماض العضوية الموجودة في الأناناس وخاصة حمض الستريك والماليك والبروميلين إلى تهيج المعدة والأمعاء والغثيان وحرقة المعدة وزيادة الالتهاب في بطانة المعدة.

